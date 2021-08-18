Москва, 18 августа, 2021, 10:44 — ИА Регнум. В России запустят программу поощрения граждан, которые прошли вакцинацию от COVID-19, соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Отмечается, что мероприятие будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря 2021 года среди вакцинированных на основании данных единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи.

«Оператором лотереи выступит акционерное общество «Гознак». Розыгрыш призов будет осуществляться на официальном сайте лотереи бонусзаздоровье. рф», — сообщается на сайте правительства.

Всего будут определены 1 тыс. победителей, каждый получит по 100 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно последним данным Минздрава, по меньшей мере одну дозу прививки от COVID-19 в России получили уже около 39 миллионов человек.

На сегодняшний день в России зарегистрировано для применения четыре вакцины от COVID-19 — «Спутник V» и «Спутник Лайт», разработанные НИЦЭМ имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» производства центра «Вектор» и «КовиВак», разработанная Центром имени Чумакова РАН.

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