Правительство РФ утвердило правила розыгрыша призов среди вакцинированных
Москва, 18 августа, 2021, 10:44 — ИА Регнум. В России запустят программу поощрения граждан, которые прошли вакцинацию от COVID-19, соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.
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Отмечается, что мероприятие будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря 2021 года среди вакцинированных на основании данных единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи.
Всего будут определены 1 тыс. победителей, каждый получит по 100 тыс. рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, согласно последним данным Минздрава, по меньшей мере одну дозу прививки от COVID-19 в России получили уже около 39 миллионов человек.
На сегодняшний день в России зарегистрировано для применения четыре вакцины от COVID-19 — «Спутник V» и «Спутник Лайт», разработанные НИЦЭМ имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» производства центра «Вектор» и «КовиВак», разработанная Центром имени Чумакова РАН.
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