Уфа, 18 августа, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Сельскохозяйственный производственный кооператив оштрафовали после нападения быка на животновода в Башкирии. Об этом 18 августа сообщает пресс-служба Гострудинспекции по региону.

Ellen26 Быки

Сообщается, что 24 июня животноводы сельхозкооператива «Дружба» присматривали за стадом крупного рогатого скота. В этот день работники передвигались на мопеде, хотя обычно работали сидя верхом на лошадях.

«К водопою они погнали скот пешком — из-за крутизны спуска к водоёму. Когда поднимались обратно, животных, которые неохотно возвращались на пастбище, пришлось подгонять кнутом — в какой-то момент племенной бык вдруг резко повернулся и напал на животновода», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что у 58-летнего животновода не оказалось кнута, чтобы отпугнуть животное. Спас мужчину его напарник, который жердью прогнал быка. Пострадавшего срочно доставили в медучреждение г. Стерлитамака: врачи диагностировали у него переломы нескольких рёбер.

«Установлено, что причинами несчастного случая стали неудовлетворительная организация производства работ (бык-производитель содержался в общем стаде; для управления животным не было предусмотрено использование специального кольца и палки-водило длиной не менее двух метров) и нарушение работниками дисциплины труда (пасти стадо они должны были на лошадях)», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сообщается, что работодатель был оштрафован.