Москва, 18 августа, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Московские центральные диаметры (МЦД) в перспективе могут продлены в города и районы Подмосковья, где формируется поток людей. Об этом сообщил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов в интервью порталу moskvichmag.ru.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Платформа станции МЦД1 «Сетунь»

Заммэра рассказал, в какую сторону будет развиваться столичный транспорт через пять лет и в более далёкие периоды. По его словам, через пятилетку общественный транспорт станет ещё более электрическим — с нынешних 70% до 90%.

«С точки зрения инфраструктуры диаметры будут продлены в те города и районы Подмосковья, где формируется поток людей, которые часто перемещаются между Москвой и Московской областью», — сказал Ликсутов.

Кроме того, по его мнению, появятся новые разработки, связанные с электрической батареей, что позволит убедить жителей в удобстве и надёжности электробусов, выведя их из разряда диковинки.

Через десять лет, считает Ликсутов, начнут активно применяться беспилотные технологии, а через 30 лет произойдёт полноценное развитие электротранспорта. Например, появятся небольшие по размеру батареи с большой мощностью и накоплением энергии.

«Одновременно с этим городской транспорт будет очень персонифицирован, то есть настроен под нужды конкретного человека. Можно будет передвигаться по городу с учетом вашего настроения, времени года, ваших целей и желаний», — сказал он.