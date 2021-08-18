Москва, 18 августа, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Идею Шойгу о переносе столицы России в Сибирь и строительстве там пяти новых городов полностью поддерживают 22% граждан, приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Природа Сибири

Одобряют только строительство новых городов в Сибири 30%. Вызывает одобрение только перенос столицы России у 6% опрошенных. Против предложения министра обороны высказались 27%. Основные аргументы — высокая стоимость проекта и удаленность новой столицы от европейской части России.

Чаще с идеей строительства новых городов в Сибири и переносе столицы согласны мужчины, чем женщины — 27% против 16%, люди старше 45 лет (28%) и с доходом свыше 80 тыс. руб. (25%). Создание новых городов больше приветствуют молодые люди до 24 лет (33%).

Опрос проведён 6−9 августа 2021 года в 398 населенных пунктах. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу предложил перенести столицу России в Сибирь и построить там 5 новых городов с населением до 1 млн человек.

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