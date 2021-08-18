Ростов-на-Дону, 18 августа, 2021, 10:42 — ИА Регнум. Московские транспортные карты «Тройка» пройдут испытания в Ростове-на-Дону осенью — в конце сентября 2021 года. Об этом стало известно в ходе заседания муниципального парламента, передаёт ИА REGNUM.

Андрей Лыткин, ИА Красная Весна Карта «Тройка»

«В конце третьего квартала текущего года запланировано тестирование её [столичной транспортной карты] использования на маршрутах, обслуживаемых муниципальными транспортными компаниями — «Ростовская транспортная компания» и «Ростовпассажиртранс», — уточняет пресс-служба городской думы.

ИА REGNUM сообщало, что первые испытания столичной проездной карты «Тройка» в Ростовской области уже начались. Жителям Батайска, Сальска и Таганрога должны передать первые 500 карт.