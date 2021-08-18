Москва, 18 августа, 2021, 10:42 — ИА Регнум. Среди мер, которые наверняка помогут радикально снизить коррупцию, есть ряд самых срочных и очевидных, уверен политолог Сергей Станкевич. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил 18 августа, комментируя поручение президента РФ Владимира Путина создать меры для взаимодействия бизнеса и власти в противодействии коррупции.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и противодействие коррупции

«Первое — важно задействовать давно обещанную правительством «регуляторную гильотину». Так образно обозначается «вековая» мечта российского бизнеса — планомерная фронтальная отмена устаревших правовых норм и ведомственных регламентов, утративших любой смысл, кроме коррупционного. Правительству надо бы понять, наконец, чем гильотина отличается от гребешка с редкими зубьями, тогда дело сдвинется. А пока на место одного с трудом похороненного мёртвого регламента часто появляются три новых», — отметил — сопредседатель «Партии Роста».

Далее, по его словам, следует разобраться с особенностями национальной охоты на бизнес с помощью УК и УПК. «Нужно убрать, наконец, ведущую кормушку нечистых на руку силовиков: возможность произвольно возбуждать уголовные дела против предпринимателей, трактуя предпринимательство как «мошенничество», а любую коммерческую компанию как «преступное сообщество». Пора исключить содержание под стражей подозреваемых по экономическим делам. Не превращать хозяйственные споры в уголовное преследование. За всеми этими злоупотреблениями стоят коррупция и рейдерство», — уточнил Станкевич.

Он считает, что делать — давно понятно. «Нужна только государственная воля с намерением дойти до результата», — добавил эксперт.

Напомним, что правительству РФ предстоит разработать комплекс мер по повышению эффективности взаимодействия госорганов и бизнеса по вопросам противодействия коррупции. Доклад о результатах исполнения должен быть представлен до 30 мая 2023 года.