Иваново, 18 августа, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Мальчик 12 лет погиб в результате автоаварии в Тейковском районе Ивановской области, об этом сообщили 18 августа в пресс-службе УМВД по региону.

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Как предварительно установлено, автомобиль Audi 80, двигаясь со стороны Тейково по направлению Иваново, осуществлял поворот с главной дороги в строну деревни Мясниково. В этот момент в заднюю дверь автомобиля въехал мотоцикл Honda.

В результате столкновения на месте аварии погиб мальчик 12 лет, водитель мотоцикла 1994 года рождения получил черепно-мозговую травму и переломы. Выясняются все обстоятельства и причины дорожной аварии. Предварительно установлено, что мотоцикл двигался со значительным превышением скорости.