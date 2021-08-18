Саратов, 18 августа, 2021, 11:13 — ИА Регнум. В Саратовской области с численностью населения более 2 млн человек привито против новой коронавирусной инфекции по состоянию на 18 августа 596 981 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Вакцинация

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За сутки прививку получили 4582 жителя. Полностью закончили иммунизацию антиковидными препаратами 508 750 человек, за минувший день 7064 саратовца.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области по состоянию на 18 августа подтверждено 77 666 случаев инфицирования коронавирусом. Выздоровели с начала наблюдения 72 120 человек, за сутки — 253 пациента.

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