Монреаль, Канада, 18 августа, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Разработчики из Ubisoft пообещали решить проблему с сохранениями в версии игры Assassin's Creed Valhalla для консолей PlayStation. Об этом сообщило издание VGC.

Assassin's Creed: Valhalla

«Нам известно о проблеме, из-за которой многие игроки видят сообщение «Не удалось сохранить прогресс игры». Мы активно работает над её решением», — пишут представители Ubisoft. При этом некоторые обладатели PC‑ и Xbox-версий игры тоже заявили о похожей ошибке.

Assassin's Creed Valhalla — это приключенческий экшен с открытым миром. Игра вышла в ноябре 2020 года и получила высокие оценки от критиков.