Махачкала, 18 августа, 2021, 10:38 — ИА Регнум. В Дагестане запустят дополнительные электрички из Махачкалы в Дербент. Четыре пары пассажирских электропоездов начнут курсировать уже 21 августа. Решение о поддержке данного направления приняло министерство транспорта и дорожного хозяйства Дагестана.

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«Данные поезда будут востребованы в формате «делового экспресса» и позволят реализовать мощный туристический потенциал города Дербент», — отметили в ведомстве.

В минтрансе напомнили, что пригородное сообщение в республике стало активно развиваться в последнее время. Еще пять лет назад в Дагестане курсировали всего четыре пары электричек, а с 21 августа 2021 года их станет уже девять.

Как отметили в ведомстве, стоимость проезда в электропоездах по маршруту Махачкала — Дербент составит 132 рубля, для учащихся и студентов, а также льготников различных категорий предусмотрены скидки.