Пермь, 18 августа, 2021, 10:37 — ИА Регнум. В Пермском крае только 0,3% привитых граждан заболели COVID-19. Такую статистику по результатам мониторинга опубликовало Управление Роспотребнадзора по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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«В любой популяции существует небольшое (не более нескольких процентов) количество людей, которые не отвечают на определенную вакцинацию выработкой антител», — подчеркнули в ведомстве.

Его специалисты называют вакцинацию одной из наиболее эффективных мер профилактики заболевания новой коронавирусной инфекцией. Вакцина не формирует у людей активного заболевания, а создает иммунный ответ, защищает человека от серьезного заболевания и смерти.

По данным краевого минздрава, первую прививку против коронавирусной инфекции сделали более 600 тыс. жителей. Полный курс вакцинации прошли 462,3 тыс. пермяков.