Ульяновск, 18 августа, 2021, 10:37 — ИА Регнум. В Ульяновской области завершено расследование уголовного дела по факту организации незаконной миграции. Следствие считает, что незаконно было поставлено на учёт 315 иностранцев, сообщает УМВД по региону.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Паспорта

Перед судом предстанут двое братьев, которых считают организаторами нелегального бизнеса. Также, по данным правоохранителей, в преступную группу входили ещё четверо жителей Ульяновской области.

Полицейские установили, что злоумышленники готовили документацию с недостоверными сведениями о месте проживания иностранцев, предоставляя их для государственного миграционного учёта. В качестве адресов использовались подконтрольные жилищные площади, а также аварийные здания и заброшенные частные дома.

По версии следствия, всего таким образом были поставлены на фиктивный учёт 315 иностранных граждан, а за свои услуги злоумышленники брали до 3 тыс. рублей.

Дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»). Материалы переданы в суд.

Фигуранты уголовного дела находятся под подпиской о невыезде.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году фигуранткой уголовного дела о незаконной постановке на учёт иностранцев стала жительница Ульяновска. Тогда женщина заявила, что реальное местонахождение 73 мигрантов, от которых она получала по 500 рублей, ей неизвестно.

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