Санкт-Петербург, 18 августа, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Полиция Санкт-Петербургу ведёт проверку по факту ночной стрельбы на Сенной площади в Адмиралтейском районе города, в результате которой один человек был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

ИА REGNUM У вестибюля метро «Сенная площадь»

Как сообщили 18 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, полицейские, прибывшие на Сенную площадь после информации о выстрелах, установили, что около 01:30 мск на площади в ходе конфликта 26-летний мужчина выстрелил в 24-летнего гражданина, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшего госпитализировали

«С места происшествия изъят предмет, похожий на пистолет, четыре патрона и гильза. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — отметили в Главке МВД.

По данным СМИ, оба участника конфликта являются мигрантами из стран СНГ.

Видео: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти