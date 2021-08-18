Киев, 18 августа, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Руководство Украинской ассоциации футбола (УАФ) назначило Александра Петракова исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины. Об этом сообщила пресс-служба УАФ.

(сс) Photocapy Болельщики сборной Украины по футболу

64-летний тренер будет готовить украинскую сборную к матчам в рамках отборочного тура ЧМ-2022.

«Александр Васильевич — всемирно известный специалист, имеет высокий авторитет среди нашей футбольной общественности и необходимые знания и опыт для того, чтобы на данном этапе возглавить главную команду страны», — процитировали в пресс-службе слова президента УАФ Андрея Павелко.

Напомним, ранее сообщалось, что новым тренером украинской сборной может стать бывший футболист Сергей Ребров, однако он не смог расторгнуть договор с футбольным клубом «Аль-Айн» (ОАЭ).