* запрещённая в России организация

Симферополь, 18 августа, 2021, 10:39 — ИА Регнум. На территории Крыма разгромлена ячейка террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), при этом задержано пять ее членов. Об этом 18 августа сообщили журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

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«Пресечена деятельность ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России решением Верховного суда России в 2003 году), задержаны два главаря и три её активных участника», — рассказали в ФСБ.

Также уточняется, что члены ячейки названной организации вели антиконституционную деятельность, которая была основана «на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества» и была направлена «на свержение насильственным путём действующей власти».

При этом отмечается, что в ходе своих собраний участники ячейки «с применением мер конспирации» распространяли среди жителей Крыма «террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды крымских мусульман».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что пособник террористической деятельности осуждён в Красноярске.