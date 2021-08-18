Рязань, 18 августа, 2021, 10:37 — ИА Регнум. Исполняющим обязанности руководителя МУП «Управление Рязанского троллейбуса» назначен Андрей Суханов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Троллейбус в Рязани

Андрей Суханов пришёл на работу в «УРТ» в 2020 году на должность начальника транспортного цеха, затем был переведён на должность главного инженера. К исполнению обязанностей руководителя муниципального предприятия он приступит с 18 августа 2021 года.

Администрация Рязани сейчас проводит мероприятия по оздоровлению «УРТ» — разработан план погашения просроченной кредиторской и дебиторской задолженности, оплачено более 9,3 млн рублей и 1,1 млн рублей соответственно.

Кром того составлен график поэтапного увеличения выпуска на линию подвижного состава. До конца года на маршруты Рязани дополнительно выпустят 60 автобусов.