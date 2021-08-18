Саратов, 18 августа, 2021, 10:47 — ИА Регнум. В Саратовской области завершена уборка озимых зерновых культур. При средней урожайности 17,7 ц/га валовой сбор составил 2 млн. тонн. Яровых зерновых культур убрано с площади 661,9 тыс. га, что составляет 63% от плана. Средняя урожайность составила 12,2 ц/га, валовой сбор — 821,7 тыс. тонн, сообщает 18 августа региональный минсельхоз.

Уборка урожая

Всего зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади 1792,2 тыс. га, что составляет 82% от плана. Валовый сбор при средней урожайности 15,7 ц/га составил более 2,8 млн тонн.

По состоянию на 17 августа в Саратовской области убрано 4,5 тыс. га овощей открытого грунта или 77,5 тыс. тонн. Собрали 47,3 тыс. тонн картофеля. В тепличных предприятиях произвели 17,4 тыс. тонн огурцов и 7,4 тыс. тонн томатов. Плодово-ягодной продукции собрано 1,1 тыс. тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Валерий Радаев поблагодарил аграриев за отдачу, максимальную ответственность, за понимание поставленных задач и пожелал успешного завершения жатвы.

Читайте также: Саратовская область лидирует в ПФО по валовому сбору зерна

Читайте также: В Подмосковье убрали 40% урожая зерна