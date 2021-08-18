Москва, 18 августа, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Пятеро участников ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) задержаны на территории Крыма, ранее появившуюся информацию 18 августа подтвердили в ЦОС ФСБ России.

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«Сотрудниками Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с подразделениями Министерства внутренних дел и Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации в Республике Крым пресечена деятельность ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (запрещена в России решением Верховного Суда РФ в 2003 году), задержано два главаря и три ее активных участника», — сообщили в ЦОС ФСБ.

По данным ФСБ, задержанные «осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого «всемирного халифата», разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти». На территории полуострова они занимались распространением террористической идеологии и вербовкой. В ходе обысков у задержанных изъята запрещенная литература, средства связи, носители информации. Возбуждены уголовные дела.