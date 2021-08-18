Тбилиси, 18 августа, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Жителям Грузии начали выдавать ковид-карты в домах юстиции и общественных центрах. Об этом сообщает «Первый канал Грузии».

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По данным журналистов, граждане страны смогут получить карты бесплатно. В них будет отображаться иммунный статус владельца.

Для получения документа необходимо предоставить данные о сделанных прививках от COVID-19 или о пройденном недавно тесте на коронавирус. Кроме того, предоставляется услуга заверения карты, если её нужно предъявить за границей.

Напомним, ранее глава Национального центра по контролю заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил, что в правительстве страны разрабатывают законопроект о допуске в ряд учреждений только тех, кто вакцинировался или недавно прошёл ПЦР-тест. При этом некоторые рестораны в Тбилиси уже начали вводить это правило для посетителей.