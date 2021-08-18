Чэнду, Китай, 18 августа, 2021, 10:40 — ИА Регнум. На автовыставке в городе Чэнду (Китай) пройдёт официальная премьера обновленного минивэна Toyota Sienna. Об этом сообщается на сайте Car.ru.

Минивэн Toyota Sienna

Рестайлинговый минивэн станет конкурентом корейской модели KIA Carnival.

В качестве силового агрегата у модели будет 246-сильный гибридный двигатель. Он включает в себя 2,5-литровый бензиновый «движок» и два электромотора. Привод у модели будет 4×4 E-Four. В зависимости от местности и условий водитель Sienna сможет выбрать четыре режима движения.

Салон авто выполнен в стиле премиальных моделей Lexus. Внутри машина имеет деревянные вставки и мультимедиа с тачскрином размером девять дюймов.

Покупателям будут доступны пять комплектаций минивэна. А за доплату они смогут приобрести пакет опций Toyota Safety Sense 2.0 с системой удержания полосы движения, распознавания дорожных знаков и др.

Ранее в ЮАР модернизировали пикап Toyota Hilux, оснастив его 6,2-литровым мотором V8 от Mercedes AMG. В паре с «движком» идёт оригинальная коробка передач от Aisin.

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