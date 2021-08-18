Тэджон, Южная Корея, 18 августа 2021, 10:30 — REGNUM 18 августа на национальном кладбище южнокорейского города Тэджон состоялась церемония захоронения останков легендарного борца за независимость Кореи и руководителя антияпонского народного ополчения Хон Бом До. Об этом сообщает Yonhap News.
Согласно опубликованным данным, на церемонии присутствовали президент ЮЖной Кореи Мун Чжэ Ин, первая леди Ким Чжон Сук и другие высокопоставленные лица страны, включая министра обороны Со Ука.
В своём выступлении глава Южной Коре назвал Хон Бом До «героем и гордостью всего корейского народа». Президент подчеркнул, что возвращение его останков на родину дарит надежду всем южнокорейцам, стремящимся совместными усилиями преодолеть пандемию коронавируса.
Президент и первая леди страны также бросили на задрапированный национальным флагом гроб горсть казахской земли, привезённой президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Хон Бом До (1868 — 1943) — один из первых в Корее организовал партизанский отряд и поднял народ против японских оккупантов. Он принимал участие в создании Армии независимости, награжден (посмертно) правительством Южной Кореи ордером «За заслуги в строительстве государства». Скончался в Кызылорде в октябре 1943 года, похоронен там же.
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