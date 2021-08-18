Тэджон, Южная Корея, 18 августа, 2021, 10:30 — ИА Регнум. 18 августа на национальном кладбище южнокорейского города Тэджон состоялась церемония захоронения останков легендарного борца за независимость Кореи и руководителя антияпонского народного ополчения Хон Бом До. Об этом сообщает Yonhap News.

Южная Корея

Согласно опубликованным данным, на церемонии присутствовали президент ЮЖной Кореи Мун Чжэ Ин, первая леди Ким Чжон Сук и другие высокопоставленные лица страны, включая министра обороны Со Ука.

В своём выступлении глава Южной Коре назвал Хон Бом До «героем и гордостью всего корейского народа». Президент подчеркнул, что возвращение его останков на родину дарит надежду всем южнокорейцам, стремящимся совместными усилиями преодолеть пандемию коронавируса.

Президент и первая леди страны также бросили на задрапированный национальным флагом гроб горсть казахской земли, привезённой президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Хон Бом До (1868 — 1943) — один из первых в Корее организовал партизанский отряд и поднял народ против японских оккупантов. Он принимал участие в создании Армии независимости, награжден (посмертно) правительством Южной Кореи ордером «За заслуги в строительстве государства». Скончался в Кызылорде в октябре 1943 года, похоронен там же.