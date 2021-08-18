Ярославль, 18 августа, 2021, 10:26 — ИА Регнум. Арбитражный суд Ярославской области удовлетворил заявление о банкротстве МУП «Городское Спецавтохозяйство» и ввёл на предприятии процедуру наблюдения. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Трактора «Спецавтохозяйства»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в суд обратился субподрядчик предприятия ООО «Яравтодор». С 2018 по 2020 год год компания занималась содержанием дорог в Заволжском районе Ярославля за 105 млн рублей.

«Во исполнение условий заключенного договора ООО «Яравтодор» были выполнены согласованные работы, результат работ сдан должнику, им принят, не оплачен. В связи с ненадлежащим исполнением должником условий по оплате выполненныхработ, ООО «Яравтодор» обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением», — говорится в определении суда.

В настоящий момент суд подтвердил долг в 10 млн рублей. Из них 4 млн «Городское спецавтохозяйство» вернуло, а оставшиеся, как заявил на суде представитель муниципального предприятия, вернуть не может. В связи с этим суд удовлетворил заявление о банкротстве и назначил временного управляющего.

«Городское спецавтохозяйство» было создано по инициативе предыдущего мэра Ярославля Владимира Слепцова после банкротства «Спецавтохозяйства по уборке города». В 2020 году предприятие остановило основную деятельность по содержанию городских улиц, эта функция была передана «Горзеленхзозстрою».