Уфа, 18 августа, 2021, 10:28 — ИА Регнум. 290 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 18 августа сообщает пресс-служба республиканского оперативного штаба.

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Всего в регионе за время пандемии выявили 53 169 случаев заражения коронавирусом. При этом справились с этой инфекцией 48 753 человека, в том числе 448 победили вирус в минувшие 24 часа.

Отмечается, что в прошедшие сутки в республике констатировали смерть двенадцати пациентов с COVID-19. Прививку от этой инфекции поставили 1 073 648 человек, а завершили вакцинацию 871 995 человек.