Нальчик, 18 августа, 2021, 10:24 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии праздничные линейки в День знаний пройдут не для всех. Из-за сложной эпидситуации по коронавирусу власти региона решили провести торжества лишь для ограниченного круга учащихся. Такое решение было принято 17 августа на очередном заседании оперативного штаба.

Дарья Антонова ИА REGNUM 1 сентября

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Так, первый школьный звонок на 1 сентября прозвучит лишь для первоклассников. Остальные учащиеся сядут за парты без традиционных торжественных мероприятий.

«По итогам всестороннего рассмотрения эпидемиологической ситуации в регионе и согласно рекомендациям Главного государственного санитарного врача КБР Жирослана Пагова на заседании штаба решено праздничную линейку первого сентября проводить только для учеников первых классов — с обязательным соблюдением всех профилактических требований»,— говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства региона.

Напомним, по данным регионального минздрава на 17 августа, в Кабардино-Балкарии за последние сутки выявлено еще 89 носителей коронавируса, выздоровели 73 пациента, умерли три человека.