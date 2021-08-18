Москва, 18 августа, 2021, 10:24 — ИА Регнум. В настоящее время у доллара не осталось альтернатив. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 августа заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал информацию о решении российских властей увеличить вложения в американские ценные бумаги.

Доллары

«В современном финансовом мире у долларовых финансовых инструментов привилегированное положение, связанное с тем, что колоссальная необеспеченная эмиссия долларов вынуждает весь мир скупать американские долговые ценные бумаги, опасаясь мирового кризиса, но в случае американского «финансового цунами», что, кстати говоря, имеет вероятность более 50% в ближайшие пару лет, «тихой гаванью» станут опять же государственные американские долговые ценные бумаги, — сказал Ордов. — Вот такой парадокс современной «новой нормальности». Что ни делай — все сходится на долларе, а альтернатив по риску/доходности и ликвидности у него нет».

Как подчеркнул Ордов, с этим надо смириться и выстраивать свою политику более прагматично.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов объяснил, почему власти РФ решили снова инвестировать средства в американские ценные бумаги.