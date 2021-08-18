Пермь, 18 августа, 2021, 10:23 — ИА Регнум. В поликлиниках Пермского края начали проводить профосмотр детей в возрасте до трех лет. Родители или иные законные представители отвечают на 20 вопросов анкеты, которые позволяют заподозрить расстройства аутистического спектра (РАС) у детей. При выявлении отклонений детей направляют к врачу-психиатру, сообщает краевой минздрав.

Екатерина Васильева ИА REGNUM Аутизм часто характеризуется повторяющимися действиями

По словам начальника управления по организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения минздрава Натальи Долгомировой, тестирование на аутизм проводится в соответствии с общественным проектом Приволжского федерального округа «Ментальное здоровье» и в рамках федерального проекта «Развитие детского здравоохранения».

⠀Планируется, что осенью будет организовано комплексное сопровождение детей с расстройствами аутистического спектра совместно с организациями, подведомственными министерствам образования и науки и социального развития.