Красноярск, 18 августа, 2021, 10:23 — ИА Регнум. В Красноярском крае за последние сутки выявили 450 случаев заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 99 304. Об этом 18 августа сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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Из 450 случаев заражения в краевой столице было зафиксировано 90 (темп прироста 0,3%), в Норильске — 76 (1,6%), в Канске — 26 (0,8%), в Лесосибирске — 24 (1,2%), в Енисейске — 19 (1,5%). В районах края больше всего инфицированных выявлено в Енисейском — 18 (1,6%), в Иланском — 18 (2,2%), Абанском — 16 (2,2%) и Мотыгинском — 16 (3,2%).

За последние сутки в Красноярском крае под медицинское наблюдение взяты 3166 (+29) человек, сняты с наблюдения — 3351 (-220). Всего на дому в связи с коронавирусом наблюдаются 38 808 (-156) человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае за прошедшие сутки скончались 24 пациента с коронавирусом.