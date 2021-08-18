Петропавловск-Камчатский, 18 августа, 2021, 10:20 — ИА Регнум. В Камчатском крае при падении с вулкана погиб депутат горсовета Железногорска Красноярского края Андрей Закалин. Об этом сообщил заместитель председателя заксобрания Красноярского края Алексей Кулеш.

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«Коллега, друг, добрый и отзывчивый человек. Андрей Закалин. Погиб. Нам всем кажется, что мы будем жить вечно. Что сухие сводки спасателей не про нас. Увы. Андрей жил полной жизнью, не экономил себя «на потом». Светлая память», — написал он в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа при восхождении на вулкан Ключевская Сопка в Камчатском крае сорвались два туриста.

Отметим, вулкан Ключевская сопка на Камчатке, высота которого составляет более 4,4 тыс. метров, является наиболее высоким из действующих на материке Евразия вулканов и на него каждый год ходит большое количество туристических групп.