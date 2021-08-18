Тюмень, 18 августа, 2021, 10:19 — ИА Регнум. В Тюмень прилетели почти 43 тысячи суточных цыплят. Об этом сообщает пресс-служба Тюменской таможни.

Барнаульский зоопарк Цыплята

Две тонны цыплят прилетели в Тюмень из Мадрида (Испания). На земле «Boeing-737» с птенцами, которые провели шесть часов в воздухе, встретили таможенники, пограничники, служб ветеринарного надзора и фирмы получателя.

Отмечается, что суточных цыплят в Тюмень привозят несколько раз в год для племенного разведения.