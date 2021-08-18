Москва, 18 августа, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Решение властей РФ снова инвестировать средства в американские ценные бумаги показало, как работает закон российской бюрократии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 августа заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал информацию о том, что РФ увеличила вложения в американские ценные бумаги.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

«Закон российской бюрократии сработал и в части инвестирования наших международных резервов — что оптимизируем, то и увеличивается, — сказал Ордов. — Не прошло и квартала с момента, когда правительство РФ с помпой отказалось от инвестирования средств Резервного фонда в доллары, как сумма наших инвестиций в госдолг США увеличились более чем на 5%. Курс на дедолларизацию явно остается лишь ширмой для решения политических вопросов».

Как пояснил Ордов, современные финансовые рынки навязывают свою логику.

«Более 40% мировой торговли осуществляется в долларах, а доля доллара в резервах центральных банков мира составляет порядка 60%, поэтому быть «белой вороной» по собственному желанию, а не в результате принудительного «мелирования», экономического резона нет», — сказал Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Россия увеличила вложения в государственные ценные бумаги США до 4 млрд долларов.