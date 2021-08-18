Киев, 18 августа, 2021, 10:22 — ИА Регнум. В Одессе к 30-й годовщине независимости Украины будет завершена скульптура в виде трезубца, сваренного из металлолома. Об этом написал автор арт-объекта, скульптор Кирилл Максименко на своей странице в социальной сети Facebook.

Geograph.org.uk Украинский тризуб

Высота трезубца превысит четыре метра, он сварен из различных металлических деталей. В центре скульптуры расположено отверстие в форме сердца.

На опубликованных фотографиях видно, что произведение почти завершено.

Напомним ранее в Киеве, на территории бывшего музея Великой Отечественной войны на флагштоке самого большого флага Украины установили флюгер в виде трезубца.