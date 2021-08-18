Екатеринбург, 18 августа, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Адвокат Сергей Колосовский, защищающий обвиняемого в педофилии 84-летнего заслуженного тренера РФ по теннису Николая Ражева, заявил о сокрытии следствием результатов экспертизы по делу. Об этом защитник сообщил журналистам.

Milliped Граффити в католической церкви в Лиссабоне

«Оказалось, что уже 2 месяца, как экспертизой установлено, что следов ДНК (тренера) на одежде потерпевшей нет. Кроме того, у одной потерпевшей психиатрами установлен дефицит внимания, побуждающий ее врать, у второй — психическое расстройство», — цитируют Колосовского «Вечерние ведомости».

По словам адвоката, следователь Чкаловского следственного отдела скрывал от защиты результаты экспертизы в течение пары месяцев. Защите пришлось жаловаться главе СУ СКР Михаилу Богинскому.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд выпустил обвиняемого из СИЗО. А в апреле его отпустили и из-под домашнего ареста. Добавим, новости о том, что ему вменяют преступления против детей, вызвали широкий резонанс. Многие уральцы изначально не поверили в его виновность.