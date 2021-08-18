Томск, 18 августа, 2021, 10:17 — ИА Регнум. В Томской области намерены организовать поэтапный заезд студентов в общежития. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, идею ректоров томских вузов поддержал губернатор Сергей Жвачкин.

Илья Борило ИА Красная Весна Томский государственный университет

Он напомнил, что в Томске учатся десятки тысяч студентов из разных регионов страны и из-за границы.

«Поэтому чтобы студгородки справились с таким наплывом, чтобы мы обеспечили эпидбезопасность каждому студенту и всем томичам, логично, что заезд будет не одномоментным, а пройдет в несколько недель, волнами», — отметил он.

Замглавы региона по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации Людмила Огородова добавила, что поэтапный заезд студентов позволит им всем организованно пройти ПЦР-тестирование и приступить к учёбе.