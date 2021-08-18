Тирасполь, 18 августа, 2021, 10:21 — ИА Регнум. В ходе 567 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 46 случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 августа сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 51 502 носителя SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 49 857 человек, в том числе 54 — за последние сутки.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1265 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток зарегистрировали два таких случая.

Днём ранее в Приднестровье провели 94 исследования на SARS-CoV-2 и выявили 11 случаев заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали десять человек.

Стоит отметить, что в ранее ПМР поступила новая партия вакцины от COVID-19. В республику доставили 5256 доз препарата Pfizer, 3000 доз — AstraZeneca и 7500 доз — Janssen.