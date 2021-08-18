Уфа, 18 августа, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Ограничение пребывания граждан в лесах введено в нескольких муниципалитетах Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства региона.

U.S. Forest Service Лесной пожар

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Сообщается, что данное ограничение вводится по 5 сентября в девяти муниципалитетах республики в связи с чрезвычайной пожароопасностью в лесах региона.

«С учетом повышения класса пожарной опасности в лесах и в целях исключения возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами, с 16 августа по 5 сентября 2021 года на территории девяти муниципальных районов Башкирии (Абзелиловский, Баймакский, Белорецкий, Бурзянский, Зилаирский, Зианчуринский, Кугарчинский, Учалинский, Хайбуллинский) вводится режим ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 2021 году 107 лесных пожаров в Башкирии возникли из-за неосторожного обращения людей с огнем.