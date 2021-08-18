Абакан, 18 августа, 2021, 10:14 — ИА Регнум. Ещё три пациента с коронавирусом скончались в Хакасии. Как сообщили ИА REGNUM 18 августа в республиканском правительстве, жертвами COVID-19 стали 66-летняя, 82-летняя и 85-летняя женщины.

Minzdrav.gov.ru Инфекционные койки для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией

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С начала 2021 года в Хакасии умерли 480 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция».

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января по 18 августа текущего года в Хакасии выявлено 15 847 носителей коронавируса.