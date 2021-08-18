Екатеринбург, 18 августа, 2021, 10:16 — ИА Регнум. На Урале экспертиза не подтвердила причастность мастера спорта СССР и детского тренера Николая Ражева к педофилии. Об этом сообщил журналистам его адвокат Сергей Колосовский.

40.мвд.рф ДНК-экспертиза

Так, установлено, что на одежде девочки, обвинившей тренера в совершении преступления, нет следов его ДНК. Кроме того, она из девочек страдает дефицитом внимания. По словам её одноклассников, она будет врать, лишь бы оказаться в центре внимания.

«А вторая девочка страдает психическим расстройством. Плюс есть допрос, что она сама заявление писать не хотела, но её перед апелляцией вынудила сотрудница полиции», — сказал Колосовский.

Как сообщало ИА REGNUM, зимой одна из девочек обвинила Николая Ражева в педофилии. Сам тренер подписал «признательные» показания. Позднее он рассказал свердловскому омбудсмену Татьяне Мерзляковой, посетившей его в СИЗО, что сделал это, так как поверил следователю, пообещавшему отпустить его домой, если он подпишет то, что ему продиктуют.

Тренер также отметил, что в тот день не допустил воспитанницу до занятий, так как у той не оказалось необходимой медицинской справки, и попросил её покинуть зал. Это подтверждают и другие дети, находившиеся в зале.

Позднее выяснилось, что в деле имеется ещё одна «потерпевшая». Тем не менее защите удалось добиться освобождения Ражева из СИЗО.

Отметим, новости о том, что заслуженного тренера обвинили в преступлении против ребёнка, вызвали на Урале большой резонанс. Многие интернет-пользователи не поверили обвинителям. Также граждане выражали опасения по поводу того, что сейчас заниматься с детьми может быть опасно из-за возможных обвинений в педофилии.