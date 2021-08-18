Пермь, 18 августа, 2021, 10:11 — ИА Регнум. В Пермском крае годовая инфляция в июле увеличилась относительно июня на 0,07% и составила 6,37%, сообщает пресс-служба отделения Пермь Уральского ГУ Банка России.

Пресс-служба Отделения Пермь Уральского ГУ Банка России Инфляция в Пермском крае

Влияние на динамику инфляции оказали разнонаправленные факторы. Ускорение инфляции в регионе главным образом обусловлено давлением со стороны затрат на ценообразование некоторых промтоваров, а также ростом мировых цен на сырье. Вместе с тем увеличение предложения отечественных овощей и расширение предложения туристических услуг оказали дезинфляционное влияние. Так, темп прироста цен на продовольствие в годовом выражении в июле снизился относительно предыдущего месяца на 0,48 процентных пункта — до 6,94%.

Снижение инфляция (на 0,38 процентных пункта — до 3,46%) произошло и в секторе туристических услуг. Эксперты указывают на избыточное предложение услуг по причине переоценки туроператорами спроса на зарубежный туризм. Платежеспособный спрос на таких популярных ранее направлениях, как Турция и ОАЭ оказался не столь высоким, как рассчитывали туроператоры. Кроме того, из-за неблагополучной эпидобстановки туристы отказываются от поездок за рубеж.

Темп прироста цен на непродовольственные товары в июле повысился относительно июня на 0,99 процентных пункта — до 8,11% в годовом выражении. Основными причинами называют рост себестоимости производства и рост мировых цен на сырье.

Добавим, в Приволжском федеральном округе инфляция в июле выросла незначительно и составила 6,77%. В России инфляция в июле, напротив, понизилась до 6,46%.