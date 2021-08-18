Новосибирск, 18 августа, 2021, 10:19 — ИА Регнум. В Новосибирской области, по данным на сегодня, 18 августа, за минувшие сутки выявили 184 новых случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 190 случаев.

Коронавирус

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«Скончались ещё двенадцать пациентов: мужчины в возрасте 63 и 98 лет и женщины в возрасте 55, 60, 69, 70, 73, 79, 82, 85 лет и две женщины в возрасте 63 лет. Всего в регионе умерли 2522 человека, — сообщает оперативный штаб региона. — В отделениях реанимации находятся 190 человек, на ИВЛ — 19 пациентов».

Отметим, что на утро сегодня, 18 августа, в регионе зарегистрировано 56 187 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 4271 ребёнка; 46 589 пациентов выздоровели (+104 за сутки).