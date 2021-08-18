Кишинёв, , 10:19 — REGNUM Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич приветствует объявленный новым правительством Молдавии курс на евроинтеграцию. Об этом глава литовского МИД заявил в ходе пресс-конференции в ходе своего визита в Кишинёв.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич Иван Шилов © ИА REGNUM

«Латвия поддерживает усилия Молдовы по реформированию юстиции, борьбе с коррупцией и других важных реформах. В нашем сотрудничестве исходим из Соглашения об ассоциации и в рамках Восточного партнерства», — сказал Ринкевич.

Он добавил, что видит, как «серьёзно» власти Молдавии взялись за реформу системы правосудия. Министр отметил, что это — «чувствительная тема» и поприветствовал то, что Кишинёв по данному вопросу обратился за консультациями к Венецианской комиссии и Совету Европы.

Напомним, президент Молдавии Майя Санду ранее объявила досрочные выборы в парламент республики, в котором большинство было у Партии социалистов. После голосования в июле большинство в законодательном органе получила пропрезидентская партия «Действие и солидарность». Партии хватило полученных мест в парламенте для формирования правительства, не входя в коалицию с другими политсилами.

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