В Китае представят новый мотоцикл CFMoto 250SR-R
Пекин, 18 августа, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Китайский производитель байков CFMoto разрабатывает спортивный мотоцикл 250SR-R. Об этом сообщается на сайте Cycle World.
Буква R означает, что байк получит более спортивный характер, чем его предшественники. 250SR-R отличается от стандартного 250SR более лёгким шасси и лучшей подвеской.
Также производитель укомплектует новинку односторонним маятником, модернизированным односторонним поворотным рычагом 250SR-R и позолоченными анодированными вилками.
Ожидается, что 250SR с литерой R сохранит свой спортивный и футуристический дизайн.
Актуальная 250SR на данный момент продаётся на некоторых рынках с лицензионными и страховыми ограничениями, основанными на выходной мощности и рабочем объёме мотора.
Ранее ирбитский мотоциклетный завод представил свою новую флагманскую модель — «Урал» Gear Up 2022 модельного года стоимостью 1 189 000 рублей. Байк укомплектован новыми поршнями, впускным коллектором и однотрубной системой выхлопа.
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