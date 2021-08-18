Иркутск, 18 августа, 2021, 10:09 — ИА Регнум. Сотрудники МРО (ЭП) УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области выявили должностное лицо, которое за взятку закрывало глаза на незаконные рубки леса. Подробности уголовных дел, возбуждённых в соответствии с ч.3 ст.290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом») и ч.3 ст.291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу») сообщает пресс-служба территориального СУ СК России.

Любовь Аликина ИА REGNUM Местный житель грузит в автомобиль древесину, скошенную чёрными лесорубами

По данным следствия, старший инспектор отдела по Гороховскому лесничеству ТУ МЛК Иркутской области получил от двоих граждан взятку в виде денежных средств в общей сумме 175 тысяч рублей, за общее покровительство в совершении ими незаконных рубок лесных насаждений, а также информирование о проведении рейдовых мероприятий, связанных с незаконными рубками леса на территории Иркутского района, сотрудниками лесничества и правоохранительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, за первый квартал 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года количество незаконных рубок леса в Приангарье снизилось на 38,6%.

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