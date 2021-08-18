Москва, 18 августа, 2021, 10:08 — ИА Регнум. Заммэра Москвы Максим Ликсутов назвал сроки запуска новых Московских центральных диаметров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Поезд МЦД «Иволга»

«Запуск третьего запланирован на начало 2023 года, следующих — на 2024 и 2025 годы», — приводит его слова портал moskvichmag.ru. Интервью с чиновником вышло 18 августа.

Ликсутов уточнил, что работа по запуску следующих диаметров ведётся активно, а в целом это «огромный проект».

Как сообщало ИА REGNUM, портал Стройкомплекса Москвы опубликовал схему Московского метрополитена 2027 года. На ней — все пять веток МЦД.