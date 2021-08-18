* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Ставрополь, 18 августа, 2021, 10:08 — ИА Регнум. В Ставропольском крае обвинили в помощи террористам осужденного Аслана Санашокова, отбывавшего наказание в колонии. Находясь за колючей проволокой, злоумышленник посылал деньги на организацию деятельности террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Суд признал его виновным и добавил к сроку еще девять лет колонии особого режима с ограничением свободы на один год, сообщили 17 августа в пресс-службе краевого управления ФСБ.

Из подробностей расследования уголовного дела об организация незаконного вооруженного формирования или участии в нем известно, что, находясь в исправительной колонии, Санашоков перевел денежные средства на банковскую карту некоего А. Абдулаева, атот на эти средства занимался организацией переправки в Сирию завербованных лиц, помогая им финансами.