Аскизский район, Хакасия, 18 августа, 2021, 10:08 — ИА Регнум. В Аскизском районе Хакасии местную жительницу признали виновной в гибели троих детей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, две девочки и мальчик погибли при пожаре 26 апреля 2021 года.

24.mchs.gov.ru На пожаре

К вечеру того дня 28-летняя женщина ушла к отцу, чтобы покормить собаку. Через некоторое время в квартире, где остались одни её 4-летний сын и две дочери 6 и 7 лет, начался пожар.

«Соседи, заметив возгорание, обратились за помощью в пожарную охрану. Прибывшие спасатели в ходе тушения пожара эвакуировали детей. Они были доставлены в больницу, однако, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия спасти их не удалось», — отметили в ведомстве.

Дети умерли в результате острого отравления окисью углерода. По итогам судебного процесса матери погибших детей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.