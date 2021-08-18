Пхеньян, , 10:10 — REGNUM Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын направил 17 августа поздравительную телеграмму президенту Индонезии Джоко Видодо. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте МИД КНДР.

Ким Чен Ын Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, северокорейский лидер поздравил индонезийского коллегу с 76-летием независимости Индонезии. Он также выразил уверенность в укреплении дружбы и сотрудничества между странами и пожелал Видодо успехов в работе.

В тот же день Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму президенту Габона Али Бонго Ондимбе.

В письме лидер Северной Кореи поздравил габонского лидера с 61-ой годовщиной со Дня независимости Габона, а также пожелал президенту и народу страны больших успехов в деле достижения стабильности и социально-экономического развития страны.