Пхеньян, 18 августа, 2021, 10:10 — ИА Регнум. Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын направил 17 августа поздравительную телеграмму президенту Индонезии Джоко Видодо. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте МИД КНДР.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Согласно опубликованным данным, северокорейский лидер поздравил индонезийского коллегу с 76-летием независимости Индонезии. Он также выразил уверенность в укреплении дружбы и сотрудничества между странами и пожелал Видодо успехов в работе.

В тот же день Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму президенту Габона Али Бонго Ондимбе.

В письме лидер Северной Кореи поздравил габонского лидера с 61-ой годовщиной со Дня независимости Габона, а также пожелал президенту и народу страны больших успехов в деле достижения стабильности и социально-экономического развития страны.