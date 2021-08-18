Курган, 18 августа, 2021, 10:07 — ИА Регнум. На рыбоперерабатывающем предприятии города Кургана незаконно было введено в оборот 19,7 тонн рыбы. Из просроченного исходного сырья сделали «заморозку» с новым сроком годности, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Ferma.expert Пелядь

Нарушение выявлено в ходе анализа оформления электронных ветеринарно-сопроводительных документов в ФГИС «Меркурий». Из продукции, срок годности которой истёк девять месяцев тому назад, была выработана пелядь замороженная и установлен новый срок годности — до 20−21 сентября 2021 года.

Своими действиями предприятие нарушило Технический регламент Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Оформлено административное производство по по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ («Нарушение изготовителем технических регламентов … либо выпуск в обращение продукции, не соответствующей таким требованиям»).