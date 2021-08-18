Цюрих, Швейцария, 18 августа, 2021, 10:07 — ИА Регнум. На чемпионате мира по пляжному футболу, который пройдёт в Москве, болельщики не будут иметь ограничений по демонстрации атрибутики с российской символикой. Об этом сообщили в пресс-службе Международной федерации футбола (ФИФА).

Пляжный футбол

«В этом отношении никаких ограничений нет», — заявили в ФИФА.

На предстоящем турнире сборная России сыграет в форме без герба страны, а вместо гимна прозвучит отрывок из Первого концерта для фортепиано с оркестром П.И. Чайковского.

Напомним, чемпионат мира по пляжному футболу состоится с 19 по 29 августа в Лужниках.

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